Kickboks ve Muaythai Federasyonu yönetiminden anlamlı karar

Alınan Karara göre depremzede sporculardan herhangi bir ücret alınmayacak.

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel yaptığı açıklamada;

“Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeni ile ülke olarak derin bir üzüntü içerisindeyiz. Deprem felaketinde yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Depremzedelere yardımcı olmak ve yaralarını sarmak hepimizin bir insanlık görevidir.” diyerek

Yaşanan deprem felaketinde evsiz kalan birçok kişinin ülkemizde yaşayan yakınlarının yanına sığınmış durumda olduğunu, bu kişiler arasında Federasyonumuzun yürüttüğü spor dallarında faaliyette bulunan sporcular da bulunduğunu, bu sporculara sahip çıkmak ve onlara biraz olsun katkıda bulunmak maksadı ile Yönetim Kurulu’nun 10 Mart 2023 tarihinde aldığı karar ile depremzede sporculardan Federasyon tarafından düzenlenecek her türlü faaliyetler için (Lisans Ücreti, Sınav Ücreti, Kurs Ücreti vb.) herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini belirtti.

