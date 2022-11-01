Kickboks'ta 4.MMA Level Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

Kickboks Federasyonu tarafından düzenlenen 4.MMA (Mixed Martial Arts) Level Sınavı, 30 Ekim 2022, pazar günü, Lefkoşa’da Federasyon Antrenman Salonu’nda, 09.00-12.00 saatleri arasında yapıldı.

Level Sınavına, çalışma sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin 10 puan, sözlü 20 puan ve uygulamalı 70 puan ( %20 Ayakta Mücadele Teknikleri , %30 Yerde Mücadele Teknikleri , %20 Fiziksel Yeterlilik ) olmak üzere değerlendirilen sınav sonunda 100 puan üzerinden 60 ve üzeri puan alan 13sporcu başarılı olarak bir üst Level derecesine terfi ettiler.

Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri Level dereceleri aşağıdaki gibidir;



1.LEVEL

Doğan Can Hür

Hüzeyin Emre Ekiz

Hüseyin Bakıroğlu

Enes Bulut

Atilay Özok

Seyedallıreza Lisan Şeval



2.LEVEL

1. Ömer Suiçmez

2. Atamurat Ballyev

3. Sarp Sümer

4. Emre Sert

5. Eniscan Doğangün

6. Arif Denizkıran

7. Hasan Akmandor

