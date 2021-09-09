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Kickboks gelişim semineri yapılıyor

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Kickboks gelişim semineri yapılıyor
Kickboks Federasyonun 2021 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Antrenör ve Hakem Eğitim Kursu / Gelişim Semineri yapılacak.
Seminer 21-25 Eylül 2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapılacak.
Türkiye Kickboks Federasyonu Merkez Hakem Kurul Üyesi ve Teknik Kurul Üyesi Ali KALE, tarafından verilecek kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan antrenörler ve hakemler başarılı olarak bir üst kademeye terfi edecekler.
 
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