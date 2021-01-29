Kickboks Federasyonu faaliyetleri Dünyaya duyuruldu

KKTC Kickboks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Kickboks Cumhuriyet Kupası, ISKA(International SportKickboxingFederation) Dünya Federasyonu’nun Resmi Web Sitesinde ve Avrupa Federasyonu’nun Fecebook sayfasında yayınlandı.
KKTC Kickboks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Aralık ayında Mağusa Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kickboks Cumhuriyet Kupası’nın görseli, ISKA(International SportKickboxingFederation) Dünya Kickboks Federasyonu’nun Resmi Web Sitesinde ve ISKA Avrupa Kickboks Federasyonu’nun resmi Fecebook sayfasında yayınlandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.