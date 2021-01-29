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Kickboks Federasyonu faaliyetleri Dünyaya duyuruldu

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KKTC Kickboks Federasyonu'nun faaliyetleri Dünya ve Avrupa Federasyonunun resmi web sitesi ve facebook sayfasında yayınlandı

Kickboks Federasyonu faaliyetleri Dünyaya duyuruldu
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KKTC Kickboks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan Kickboks Cumhuriyet Kupası, ISKA(International SportKickboxingFederation) Dünya Federasyonu’nun Resmi Web Sitesinde ve Avrupa Federasyonu’nun Fecebook sayfasında yayınlandı. 
KKTC Kickboks Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Aralık ayında Mağusa Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Kickboks Cumhuriyet Kupası’nın görseli, ISKA(International SportKickboxingFederation) Dünya Kickboks Federasyonu’nun Resmi Web Sitesinde ve ISKA Avrupa Kickboks  Federasyonu’nun resmi Fecebook sayfasında yayınlandı. 
 
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