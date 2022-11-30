Kickbocks Ligi’nde 5. Ayak müsabakaları yapılacak

2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası pazar günü yapılıyor



2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapılıyor.

2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları yanında, 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası da ayni gün yapılacak. Müsabakalar sonunda 2022 Yılı Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Lig Şampiyonları belirlenecek. Dünyada popüler bir spor dalı olan ve seyirciler tarafından büyük ilgi gören MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’nın bu yıl ikincisi düzenleniyor.

Şampiyona Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde Müzikli Form, Point Fighting, Kick Light, MMA Grapling ve MMA Light disiplinlerinde yapılacak Şampiyonada, 10 kulüpten sporcular yarışacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.



