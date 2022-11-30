banner875
banner885
MGA rahat kazandı
MGA rahat kazandı
8 0
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
Hiç akıllanmayacak mı bu işçiler?
11 0
 
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
Güney’de bin kanatlı hayvan itlaf ediliyor
7 0
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
Activia Ünilig’de heyecan başlıyor
19 0
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
“Orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değil”
10 0
23 0
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
Bir kumanda parçası 4 ayda gelmez mi?
46 0
banner878

Kickbocks Ligi’nde 5. Ayak müsabakaları yapılacak

banner476

banner825
Kickbocks Ligi’nde 5. Ayak müsabakaları yapılacak
2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası pazar günü yapılıyor
 
2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları ve 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 04 Aralık 2022, Pazar günü, Lefkoşa’da Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonu’nda yapılıyor.
2022 Kickboks Ligi 5.Ayak Müsabakaları yanında, 2.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası da ayni gün yapılacak. Müsabakalar sonunda 2022 Yılı Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde Lig Şampiyonları belirlenecek. Dünyada popüler bir spor dalı olan ve seyirciler tarafından büyük ilgi gören MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası’nın bu yıl ikincisi düzenleniyor. 
Şampiyona Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde Müzikli Form, Point Fighting, Kick Light, MMA Grapling ve MMA Light disiplinlerinde yapılacak Şampiyonada, 10 kulüpten sporcular yarışacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.