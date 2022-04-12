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Kicboks’ta heyecan Gemikonağı’nda sürecek

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2022 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları ve 1.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası pazar günü yapılıyor

Kicboks’ta heyecan Gemikonağı’nda sürecek
2022 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları ve 1.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası, 17 Nisan 2022, Pazar günü, Gemikonağı’nda Federasyon Spor Salonu’nda yapılıyor.
2022 Kickboks Ligi 2.Ayak Müsabakaları yanında, Şehit Pilot Cengiz Topel’in anısına 1.Cengiz Topel Kickboks Şampiyonası bu yıl ilk kez düzenleniyor.  Şampiyona Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde KickLight ve LowKick disiplinlerinde yapılacak. Sezonun ilk ring müsabakası olma özelliğine sahip Şampiyonada, 8 kulüpten sporcuların yarışacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.      
 
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