Kıbrıs Jokey Kulübü’nün yeni başkanı Kutay

Kıbrıs Jokey Kulübü Başkanı Bülent Kutay oldu.

Jokey Kulübü’nden yapılan açıklamada, 2. Genel Kurulu’da seçilen Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda Bülent Kutay’ı Başkanlığa getirdiği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bülent Kutay atçılığın geliştirilmesi için tüm kesimlerle işbirliği içinde çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Kutay, “ Atçılığın geliştirilmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. Pandemiden dolayı yaşanan sıkıntıların farkındayız. Dayanışma ve birlik içinde zorlukların üstesinden gelmeye uğraşacağız. Yetkililerle yakın temas içinde olacağız. Hepimizin ortak hedefi iyi koşullarda bir hipodromun yapılmasıdır. Bu hedef için el ve gönül birliği içinde çalışacağız” dedi.

