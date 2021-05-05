Kempo,Dünya arenasında

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu, Dünyada birçok ülkenin üyesi olduğu Dünya Karma Savunma Sporları Federasyonuna (WFMC) üye oldu.
Kempo Savunma Sporları Federasyonunun, Dünya Karma Savunma Sporları Federasyonu tarafından üyeliği yapılırken, federasyon ülkemizi bu platformda tanıtma şansı elde etti.
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, Dünya Karma Savunma Sporları Federasyon (WFMC) başkanı WayneEdwards ile yapmış olduğu online toplantılar sonucunda üyeliğimizin tamamlandığını ve artık ülkemizi uluslararası arenada temsil edebilecekleri söyledi.
WFMC Başkanı WayneEdwards, covid 19 dolayı aksayan ve ertelenen müsabakalar ve şampiyonaları düzenleyeceklerini, müsabakalaraKKTC’nin de katılmasını heyecanla beklediklerini söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.