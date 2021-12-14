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Kempoda yoğun gündem

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Kempo Savunma Sporları antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri Türkiye Merkez Hakem Komitesi başkanı SihameSogharÖzçiçek tarafından verilirken, federasyon başkanı Mehmet İngenç, 2022 yılı Şubat ayındagenel kurul yapacaklarını açıkladı

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Kempoda yoğun gündem
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Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkılarıyle gerçekleştirilen Kempo Gençlik Kupası Şampiyona açılış maç öncesi antrenör hakem semineri yapıldı.
Antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri Kempo (IKF) Uluslarası hakemlerinden Türkiye Merkez Hakem Komitesi başkanı SihameSogharÖzçiçek tarafından verildi.
Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç yaptığı açılamada, Kempo Gençlik kupası şampiyonası, ülkemizde ilk kez Brezilya JiuJitsu (BJJ) turnuvası da gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri de yapılarak 2021 yıl sonu faaliyetlerini tamamladıklarını belirtti.
Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Başkanı Halis Avşar misafir olarak yarışmaları yerinde takip ettiğini belirten başkan Mehmet İngenç, 2022 yılı Şubat ayında yapılacak genel kurul sonrasında 2022 yıllık faaliyet programına başlayacaklarını söyledi.
 
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