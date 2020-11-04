Kempo’da ilk heyecan Cumhuriyet Kupası

Kempo Savunma Sporları Federasyonu, Cumhuriyet Kupası organizasyonu ile federasyonun ilk resmi organizasyonunu İskele’de düzenleyecek

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu kurulduğu günden beri sportif faaliyetleri düzenli bir şekilde yapmaya devam ederken, ilk resmi organizasyonu düzenlemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bakanlar Kurulu tarafından spor faaliyetlerinin durdurulması ile birlikte Eylül ayında yapılması planlanan Gençlik Kupası’nı yapamayan Kempo Savunma Sporları Federasyonu, yeni bir organizasyon hazırlığı içerisine girdi. Cumhuriyet Kupası hazırlıklarını sürdüren Kempo Savunma Sanatları Federasyonu, çalışmalarda sona gelindi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek etkinlik için Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim, 14 Kasım’da yapılacak olan şampiyona için yetkililere resmi davet yaptı. Cumhuriyet Kupasına 5 kulüpten yaklaşık 80 sporcu katılırken, müzikli forum kempo, kata çizimi, kempo self defence müsabakaları yapılacak.

Mehmet İngenç yaptığı açıklamada, İskele’deki ilk federasyon olmanın sorumluluğu içerisinde olduklarını belirterek Kempo Savunma Sporları Federasyonu olarak Cumhuriyetimizin kutlama etkinlikleri içerisinde anlamlı bir organizayon imza atmak için 15 Kasım Cumhuriyet Kupasını düzenleyeceklerini belirtti.

İskele Doktor Fazıl Küçük Spor 14 Kasım Cumartesi günü 9:00-16:00 saatleri arasında salonunda yapılıyor. 14 Kasım’da yapılacak olan Cumhuriyet Kupası şampiyonası öncesinde pandemi süreci göz önünde bulundurularak sağlık ekipmanları, salonda giriş, çıkış ve salonun ilaçlanması gibi tüm önelemler alınarak gerçekleştirilecek.

Aralık Ayında Seminer

Aralık ayı içerisinde antrenör ve hakem eğitim gelişim semineri yapılacağını açıklayan başkan Mehmet İngenç, daha yolun başında olduklarını, yılbaşı itibariyle yeni kulüplerin üyeliklerini yaparak 2021 yılında daha güçlü bir şekilde, daha çok etkinlik yapacaklarına da vurgu yaptı.



