Kempo’da Gençlik Kupası yapılacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu yönetimi, kulüplere ziyaretleri sürdürürken, başkan Mehmet İngenç, ilk resmi müsabakayı 12 Eylül’de GençlikKupası ile gerçekleştireceklerini açıkladı

Kempo Savunma Sporları Federasyonunda Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu

federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlere devam ediyor.

Mağusa’da kulüplerini ziyaretleri tamamlayan Mehmet İngenç ve yönetim kurulu, bu kez Güzelyurt SavunmaSporları Derneğini ziyaret etti. Salon girişinde ateş ölçerle birlikte gerekli hijyen koşullarınoluşturulduğu, sosyal mesafeye ve maske takarak yapılan ziyaretteGüzelyurt Savunma Sporları Derneği başkan Fırat Arkın, yönetimi ve sporcular yer aldı.Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kuruluLefkoşa ve İskele kulüplerine de ziyaretlerde bulunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Mehmet İngenç, ziyarette yaptığıkonuşmada kulüplerin federasyondan beklentileri yanı sıra fikir alış verişinde bulunarakmalzeme yardımında bulunurken, yapılacak sınav ve maçlar hakkında bilgi verip, kulüplerin federasyona gösterdikleri yakınlıktan dolayı da teşekkür etti.

Lefkoşa’da kulüplerin antrenörleriyle yemekli toplantıda görüşeceğini söyleyen Mehmet İngenç, federasyona bağlı tümbranşlarda görev yapacak komiteleri belirleyeceğini açıkladı.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk resmi müsabakasını 12 Eylül 2020’de İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda, Gençlik Kupası ile gerçekleştirecek. 12 Eylül’de yapılacak olan Gençlik Kupası hakkında bilgi veren başkan Mehmet İngenç, Lefkoşa ve İskele bölgesindeki kulüpleri ziyaret edeceklerini söyledi.

