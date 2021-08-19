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Kempocularımızda milli heyecan

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Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımı sporcuları, Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonasında Cumartesi günü ilk maçlarını yapacaklar

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Kempocularımızda milli heyecan
Ukrayna’nın Kiev şehrinde gerçekleştirilen Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonası,12-15 yaş arası sporcuların katılımıyla başladı.
Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımı son antrenman sonrası tartı kura eşleşmelerini yaptı. Tartıya çıkarak kayıtlarını tamamlayıp siklet kontrolü yapan sporcularımız Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, ÖzperÖzorun’dan oluşan Kempo Milli Takımı ilk maçlarını 21 Ağustos Cumartesi günü saat 10:00’da yapacaklar.
Combat JuJitsu Dünya Şampiyonasında,bakanlarında katılımıyla Cumartesi günü saat 14:00’te resmi açılış gerçekleştirilecek. Kiev’de gerçekleştirilen Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonasına yaklaşık 90 ülkeden, 1900 sporcu katılarak mücadele ediyor.
18-23 Ağustos arasında yapılan Combat Jiu-Jitsu Dünya Şampiyonasına ilk kez katılan Kempo Savunma Sporları Federasyonu sporcularının başarılı sonuçlar alması bekleniyor. 
 
 
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