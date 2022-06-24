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Kempocularımız, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele ediyor

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İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde başlayan Türkiye Kempo şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığında 10 sporcuyla katıldı

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Kempocularımız, Türkiye Şampiyonası’nda mücadele ediyor
Türkiye’nin İstanbul şehrindegerçekleştirilenTürkiyeKempoşampiyonasınaKempoSavunma Sporları Federasyonu mili takımı katılarak mücadele ediyor. 24-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksinde başlayan Türkiye Kempo şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngençbaşkanlığında 10 sporcuyla katıldı. TürkiyeKempoSavunmaSporlarıFederasyonu tarafından Asker & Polis Şehit/GaziÖzelHarekatçılarİthafenKempoTürkiyeşampiyonasına 60 ilden 718 sporcu, 34 hakem katıldı. KempoSavunmaSporlarıFederasyonu’nun 2022 yılıfaaliyetprogramı’ndayeralanTürkiyeKempoşampiyonası Semi - Full - Kata - Self Defence - Submission (ElitsporcuKempo Knockdown -ElitsporcuKempo M.M.A) baranşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlargençler, büyükler, veteranlar, Bay-Bayanlarkategorilerindeyapılıyor. Kempoşampiyonasıdirektörve hakem antrenör teknik taktik toplantısından sonra bayan, minik, gençler kata müsabakaları ile başlarken, şampiyonada KKTC UluslararasıKempohakemiCumaÖztürk görev yapıyor.TürkiyeKempoşampiyonasınayarınsabah semi vefulKempomüsabakalarıardındansaat 14:00 te açılış seremonisi yapılacak.
Program
25 Haziran 2022 Cumartesi
09:00-13:00 Semi ve Full Müsabakaları
13:00-14:00 Öğle Arası
14:00-15:00 Açılışseramonisi
15:00-16:00 Semi ve Full Müsabakaları/Submission Müsabakaları
26 Haziran 2022 Pazar
09:00-13:00 Yarı Final Müsabakaları-Final Müsabakaları
13:00-14:00 Öğle Arası
14:30-17:00 ElitsporcuKempo Knockdown-ElitSporcuKempo M.M.A Müsabakaları
17:00-18:00 Madalya Töreni
 
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