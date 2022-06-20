Kempocular Hüseyin Merthan Çakırlı anısına mücadele ettiler

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve 8 üye kulübün lisanslı olan 92 sporcuları katılarak şampiyonluk mücadelesi verdiği 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına 8 üye kulübün 92 lisanslı sporcusu katıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele milletvekili Fide Kürşat, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediye asbaşkanı Sefa Kurukafa, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçe başkanı Hüseyin Mülazim, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçe başkanı Metin Güllü, Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, yönetimi, merhum Hüseyin Methan Çakırlı’nın eşi Nermin Çakırlı, babası Mehmet Çakırlı, annesi Hayriye Çakırlı ve ailesi şampiyonayı izledi.

KATILAN KULÜPLER

Kempo 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına Güzelyurt Bulut Spor Derneği, CyprussLions Spor Derneği, Hilal Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği, Şimşek Savuma Sporları Derneği’nden oluşan 8 üye kulübün lisanslı olan 92 sporcuları katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi.

ŞAMPİYON TAKIMLAR BELİRLENDİ

Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, GrampplingKempo, SelfdefenceKempo, Kempo Kata olmak üzere 5 kategoride yapılan yarışmalarda 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yaptığı şampiyona sabah tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabaklar başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Fide Kürşat, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele milletvekili Yasemin Öztürk, İskele Belediye asbaşkanı Sefa Kurukafa, merhum Hüseyin Methan Çakırlı’nın eşi Nermin Çakırlı yaptığı konuşmaların ardından, başkan Mehmet İngenç tarafından aileye ve konuşmacılara plaket taktim edildi. Şampiyona 5 kategoride müsabakalar yapılarak dereceye giren sporcular ve takım şampiyonları belirlendi. Kempo 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında takım sıralamasında Aziz Spor Derneği 111 puanla birinci, 78 puanla Şimşek Savuma Sporları Derneği ikinci, 52 puanla İngenç Akademi Spor Derneği üçüncü oldu.

ÖDÜL TÖRENİ

Kempo 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında dereceye giren sporculara, takımlara madalya ve kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemlere plaketleri, düzenlenen ödül töreninde Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, başkan yardımcısı Uğur Ramazanoğlu, İskele Belediye asbaşkan Sefa Kurukafa, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele İlçe başkanı Hüseyin Mülazim, Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçe başkanı Metin Güllü, Çakırlı ailesi adına eşi Nermin Çakırlı, annesi Hayriye Çakırlı, babası Mehmet Çakırlı, Mertcan Çakırlı, Salih Çakırlı, Mehmet Çakırlı, Kemal Kurukafa tarafından verildi.

TAKIM SIRALAMASI

Kempo 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında takımsal sırlama şöyle oluştu.

1. Aziz Spor Derneği 111 Puan

2. Şimşek Savuma Sporları Derneği 78 Puan

3. İngenç Akademi Spor Derneği 52 Puan

4. Mağusa İhtisas Spor Derneği 35 Puan

5. Güzelyurt Bulut Spor Derneği 35 Puan

6. CyprussLions Spor Derneği 27 Puan

7. Hilal Akademi Spor Derneği 10 Puan

8. Sezar Spor ve Aktiveler Derneği 3 Puan



