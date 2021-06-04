Kempocular, Doktor Küçük Spor Salonunda çalıştı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu’na üye olan 5 kulübün sporcuları ortak antrenman yaptı.
İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda, Erdem Akademi Spor Derneği (Mağusa), Hilal Akademi Spor Derneği (Lefkoşa), Aziz Spor Derneği (Lefkoşa), CyprusBullLions Spor Derneği (Lefkoşa), İngenç Akademi Spor Derneği’nden (İskele) oluşan beş kulübün yaklaşık 45 sporcunun katılımıyla ortak antrenman yapıldı.
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç antrenman öncesi kulüplere malzeme yardımında bulundu. Sporcuların yapmış oldukları antrenman oldukça verimli geçerken, ortak yapılan antrenmanda hakem komitesi, teknik komite ve kulüp antrenörleri ile de bir toplantı gerçekleştirildi.
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