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Kempocular, Çakırlı’yı anacak

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Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonasına, 9 kulüpten 88 sporcu katılarak, semi Kempo ful, Kempogramppling, Kempo self defence branşlarında yarışacak

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Kempocular, Çakırlı’yı anacak
Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan merhum Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası,13 Haziran Pazar günü yapılıyor.
İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 1.Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonasına Güzelyurt Bulut Spor Derneği, CyprussLionsSpor Derneği, XbosAtletich, Hilal Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Erdem Akademi Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği’nden oluşan 9 kulübün 88 sporcuları katılacak.
Şampiyonada semi Kempo ful, Kempogramppling, Kempo selfdefencebranşlarında yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşirenin görev yapacağı şampiyona, sabah saat 08:00’de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında başlayacak.   
 
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