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Kempo renkli kuşak sınavı yapıldı

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Kempo renkli kuşak sınavı yapıldı
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yıllık faaliyet programı yer alan 2.renkli kuşak sınavı yapıldı. İskele Doktor Fazıl Küçük spor salonunda yapılan renkli kuşak sınavı komite nezaretinde Kempo Savuma sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç gözetiminde yapılarak başarılı olan sporcular belli oldu. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından pandemiden dolayı yapılamayan kuşak sınavın ikincisi yapılmış oldu.
RENKLİ KUŞAK SINAVI
KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen renkli kuşak sınavında komite başkanı Umar Abdülaziz, yardımcıları Ekim özgüvenli, Tufan Şimşek ve Muhsin Özkur nezaretinde Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç’i sınavı yerinde incelediği sarı, turuncu, mor, mavi, kahverengi ve kahverengi koyu 1.2.3. renkli kuşak sınavı yapıladı. Yapılan renkli kuşak sınavında başarılı olan sporcular sınav komitesi tarafından aldıkları puanlar ve dereceler açıklandı. Renkli kuşak sınavında başarılı sporcular arasından seçilen milli takım aday kadrosu 26-27 Mart 2022 tarihinde düzenelenecek Türkiye şampiyonası hazırlıklarına başlıyor.
Renkli kuşak sınavında başarılı sporcuların aldıkları puanlar ve dereceler şöyle.
Sarı
  1.Kemal Delibaş
  2.Arda Tiraki
  3.Serdar Martin Mor
  4.Arda Dandil
  5.Ergün Cevizli
  6.Gahraman Babayradov
  7.Mehmet Ali Rahimov
Mor
  1.Fevzi Faslıgil Mor
  2.Ediz Kızıl
  3.Harut Harutoğlu
  4.Adnan Özcevher
  5.Can Uğuroğlu
  6.Hasan Ali Çevik
  7.Abtullah Can Togay
  8.Mert Can
  9.Ege Öztürk
10.Bekir Can Konu
11.Alara Berktuğ
12.Erdoğan Hoşoğlu
13.Rüzgar İlke Hürsöz
14.Büşra Turan
15.İlksu Torun
Mavi
1.Özgür Kaya
KYU 1
1.Alican Konu
KYU 3
1.Mertsan Çakırlı
 
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