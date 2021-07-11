Kempo kuşak sınavı yapıldı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavı İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda yapıldı

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen kuşak sınavı İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda yapıldı.

Gerçekleştirilen kuşak sınavına 23 sporcu katıldı. Kuşak sınavı komite başkanı Umar Abdulaziz, antrenörNazime Yayar ve Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç gözetiminde yapıldı. Kuşak sınavına katılan sporcular disiplin 10 puan, sözlü 30 puan, uyguluma 25 puan üzerinden değerlendirildi. 60 puan ve üzeri puan alan sporcular bir üst dereceye geçti. Pandemiden dolayı bir yıldır yapılamayan kuşak sınavı Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ilk kez yapıldı. Lisanslı olup bekleme süreleri dolan sporcuların katıldığı kuşak sınavında başarılı olan isimleri belli oldu.

Kuşak Sınavında başarılı olanlar

Kempo kuşak sınavında katılan sporcular şöyle:

“Sarı kuşak Mehmet Bulut, turuncu kuşak Yağız Kaplanlar, Erdoğan Hoşoğlu, Melisa Yolgeçen, RüzgarHürsöz, Dovit Yolgeçen, Mustafa Bademli, Büşra Turan, İbrahim Bademli, RamisÇetil, Zübeyir Çetil, Hüseyin Bulut, GülalekKasymjanova, Eren Değirmenci, mor kuşak Arda Domrul, Batuhan Cerit, Kardelen Domrul, YulduzAçilova, Mehmet Çakırlı, yeşil kuşak Arda Koral, Meryem Arslan, kahverengi kuşak 1. derece Betül Çetil, kahverengi kuşak 2 derece Mertsan Çakırlı”

İngenç’ten tebrik

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, pandeminden dolayı bir yıllık süreçte yapılamayan kuşak sınavını, ilk kez yaptıklarına vurgu yaparak, lisanlı olup bekleme süreleri dolan sporculara yapılan sınavda başarı gösterdiklerini belirtti.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından ilk kez yapılan kuşak sınavına katılan ve başarılı olan sporcuları tebrik eden başkan Mehmet İngenç, kuşak sınavına katkı koyan, destek olan ve emeği geçenlerede teşekkür etti.

