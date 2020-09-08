KEMPO için İskele çok özel

İskele’de kurulan ilk federasyon olan Kempo Savunma Sporları Federasyonu, ilk organizasyonu olan Gençlik Kupasını, 12 Eylül’de İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda yapacak

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu Gençlik Kupası hazırlıklarını sürdürüyor.

Gençlik Kupası ile ilk resmi müsabakalarını gerçekleştirecek olan Kempo Savunma Sanatları Federasyonunda başkan Mehmet İngenç ve yönetim kurulu İskele’de bir dizi ziyaretlerde bulunarak organizasyona davette bulundu.

İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamlık görevine yeni atanan Ertuğrul Toroslu, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil’e nezaket ziyaretinde bulunularak 12 Eylül’de yapılacak olan Gençlik Kupasına resmi davet yapıldı.

Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç nezaket ziyaretlerinde yaptığı açıklamada, federasyon olarak ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kabulden dolayı da teşekkür etti. Mehmet İngenç, İskele’de ilk kez federasyonun kurulduğunu belirterek, gerek Kempo Savunma Sporları Federasyonu’na gerekse de sporun her branşına vermiş oldukları desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düzenlenecek olan Gençlik Kupası hakkında bilgiler veren İngenç, ziyaretlerin sonunda Gençlik Kupası maçlarına davette bulunarak, plaket takdiminde bulundu.

12 Eylül Cumartesi günü İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonunda yapılacak olan Gençlik Kupası,federasyon adına ilk resmi organizasyon olma özelliği taşıyor.

