Kempo Hüseyin Merthan Çakırlı Anı Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası hazırlıkları tamamlandı. İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda 24 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına Mağusa İhtisas Spor Derneği, Erdem Akademi Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, CyprusBullions Spor Derneği, Girne Gençler Birliği Spor Derneği, Güzelyurt Bulut Spor Derneği’nden oluşan 7 kulübün 90 sporcuları katılacak.
5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK
Kempo Savunma Sporları Federasyonu 3.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, GrampplingKempo, Kempo Kata, SelfdefenceKempo olmak üzere 5 branşta yarışmalar yapılıyor. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşirenin görev yapacağı şampiyona sabah saat 09:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başlayacak.
7 ÜYE KULÜP KATILIYOR
Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngeç, üçüncüsü kez düzenleyecekleri merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına 2023 yılı üyeliğini yatıran 7 üye Kulübün lisanslı olan sporcuların katılacağını belirtti. Şampiyona hazırlıkların tamamlandığını belirten başkan Mehmet İngeç, sabah saat 08:00 de başlayacak müsabakaların öğleden sonra saat 14:00 de açılış seremoni ve ödül töreni ile tamamlanacak. Şampiyona sonrası düzenlenecek olan ödül töreninde ödüllerin verileceğini belirten Mehmet İngenç, tüm spor severleri müsabakalara davet etti.
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