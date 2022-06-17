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Kempo Anı Turnuvası hazırlıklar tamamlandı

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Kempo Anı Turnuvası hazırlıklar tamamlandı
Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen merhum Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası için tüm hazırlıklar tamamlandı. 19 Haziran Pazar günü İskele Doktor Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasına Güzelyurt Bulut Spor Derneği, CyprussLions Spor Derneği, Hilal Akademi Spor Derneği, Aziz Spor Derneği, Mağusa İhtisas Spor Derneği, Sezar Spor ve Aktiveler Derneği, İngenç Akademi Spor Derneği, Şimşek Savuma Sporları Derneği’nden oluşan 8 üye kulübün lisanslı olan 92 sporcuları katılıyor.
5 BRANŞTA YARIŞMALAR YAPILACAK
Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonasında Semi Kempo, Ful Kempo, GrampplingKempo, Kempo Kata, SelfdefenceKempobranşlarında yarışmalar yapılacak. 15 hakem, 1 doktor, 1 hemşire’nin görev yapacağı şampiyona sabah saat 08:00 de tartı ve doktor kontrolleri sonrasında müsabakalar başlayacak. Kempo 2.Hüseyin Merthan Çakırlı anı şampiyonası ardından düzenlenecek olan ödül töreninde dereceye giren sporculara ödüller Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç ve yetkililer tarafından verilecek.
 
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