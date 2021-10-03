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Kaysu anısına yarıştılar

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Kaysu anısına yarıştılar
Taekwondo Judo Katare Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa Kaysu Geleneksel Zor Hareketler Müsabakaları Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Çok çekişmeli geçen müsabakalarda, özellikle gençlerin başarılı olması gözlerden kaçmadı.
Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve diğer yetkililer tarafından verildi.
BAYANLAR ZOR HARAKETLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Stefania Gukovskaya
2.Kategori:      1.Karmen Küçük       
3.Kategori:      1.İrina Dergaus           2. Yağmur Sel
4.Kategori:      1.Elif Baştaş               2.Julide Bölükbaşı
5.Kategori:      1.Rabia Tarım             2.Hande Erşahinoğlu
6.Kategori:      1.Saadet Koç              2.Derin Su Tunçbilek
7.Kategori:      1.Zeynep Keskin
ERKEKLER  ZOR HARAKETLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:      1.Sam Norozi             2.Maxim Sopiluk
2.Kategori:      1.Abdullah Baştaş      2.Muhammed Sefa Kılıç
3.Kategori:      1.Yunus Alaçam         2.Ramadan Alaçam
4.Kategori:      1.Kerim Karpuz          2.Arda Özalemdar
5.Kategori:      1.İgor Dergaus           2.Şakir Yağızsoy
6.Kategori:      1.Özkay Ramiz           2.Şakir Atınç Yağızsoy                      3.Alex Tüysüz
 
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