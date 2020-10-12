Kaysu anısına yarıştılar

Merhum İzzet Mustafa KaysuTaekwondo Karate Budo (Zor Haraketler) Müsabakaları Girne'de Avrasya TaekWondo Merkezi’nde yapıldı.

Anısına müsabaka düzenlenen Federasyonun kurucularından İzzet Mustafa KuysuAnı Yarışmasının ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve federasyon,bölge ile namzet hakemleri yönettiler.

Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Bayan Sporcular

Pınar Akarpıar

Zehra Karip

Özlem Tomak

Ceyda Uçaner

Yağmur Öztürk

Ana Tüysüz

Elena Pakhomova

Kayra Bilge

Ayça Karip

Pınar Özsay

Masal Akarpınar

Cemre Su Karagöz

Gizem Gürpınar

Zeynep Keskin

Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Erkek Sporcular

Şakir Yağızsoy

Ali Uslu

Öykü Ergin

Dmitry Gordeev

Kerim Karpuz

Kıvanç Çağlin

Arda Kara

Alex Tüysüz

Şakir Atınç Yağızsoy

Sinan Tüfekçi

Yusuf Seyhan Şen

Mervan Bayrakçı

Osman Anıldı

Arda Aslan Öztürk

Yunus Emre Tomak

NikitaGordeev

