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Kaysu anısına yarıştılar

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Kaysu anısına yarıştılar
Merhum İzzet Mustafa KaysuTaekwondo Karate Budo (Zor Haraketler) Müsabakaları Girne'de Avrasya TaekWondo Merkezi’nde yapıldı.
Anısına müsabaka düzenlenen Federasyonun kurucularından İzzet Mustafa KuysuAnı Yarışmasının ödüllerini federasyon başkanı Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler ve federasyon,bölge ile namzet hakemleri yönettiler.
Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Bayan Sporcular
Pınar Akarpıar
Zehra Karip
Özlem Tomak
Ceyda Uçaner
Yağmur Öztürk
Ana Tüysüz
Elena Pakhomova
Kayra Bilge
Ayça Karip
Pınar Özsay
Masal Akarpınar
Cemre Su Karagöz
Gizem Gürpınar
Zeynep Keskin
Kategori ve Sikletlerinde Birinci olan Erkek Sporcular
Şakir Yağızsoy
Ali Uslu
Öykü Ergin
Dmitry Gordeev
Kerim Karpuz
Kıvanç Çağlin
Arda Kara
Alex Tüysüz
Şakir Atınç Yağızsoy
Sinan Tüfekçi
Yusuf Seyhan Şen
Mervan Bayrakçı
Osman Anıldı
Arda Aslan Öztürk
Yunus Emre Tomak
NikitaGordeev
 
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