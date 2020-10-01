Kaymaklı’dan, Fırat’a vefa

Küçük Kaymaklı, genç yaşta hayatını kaybeden Küçük Kaymaklı aşığı Fırat Golal için kulüp lokalinde anma töreni düzenlerken, acılı annenin konuşmasında, “Oğlum her şartta “Oyna Forest” sözünü dilinden düşürmezdi.” demesinden sonra törene katılanların gözyaşları sel oldu

Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetim kurulu, genç yaşta hayatını kaybeden Küçük Kaymaklı taraftarı Fırat Golal için kulüp lokalinde anma töreni düzenledi.

Küçük Kaymaklı kulübünden anma töreni için şu açıklama yapıldı:

“Küçük Kaymaklı aşığı taraftarımız Fırat Golal için bugün saat 09.30'da kulübümüzde bir anma töreni düzenlendi.

Küçük Kaymaklı başkanı Akay Aşina’nın Fırat ile ilgili konuşmasının ardından Fırat’ın annesi Feray Golal bir konuşma yaptı. Acılı anne oğlunun şartlar ne olursa olsun iyi günde kötü günde her daima kullandığı, dilinden düşürmediği “Oyna Forest” sözünü söyledikten sonra törene katılanların gözyaşları sel oldu.

Törenin ardından saat 10.30'da kılınacak cenaze namazının ardından cenazemiz Lefkoşa mezarlığında toprağa verildi. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur. Tüm camiamızın başı sağ olsun.”

