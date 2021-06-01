Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi

Küçük Kaymaklı Akademi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocukların eğleneceği festival düzenledi.

Küçük Kaymaklı Akademi ile Doğan Türk Birliği Akademi arasında çeşitli kategorilerde oynanan maçların yanı sıra düzenlenen eğlenceli etkinliklerle çocukların, kendi günlerinde eğlenceli saatler geçirmesi sağlandı.

“Evimiz” sponsorluğunda düzenlenen 1 Haziran Dünya Çocuk Günü festivali, Şht Hüseyin Ruso Stadında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.





