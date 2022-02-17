Karpaz Meslek Lisesi 15-16 yaş serbest güreşte şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen Okullararası15-16 Yaş Serbest Güreş Şampiyonası’nda Karpaz Meslek Lisesi şampiyon oldu.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün yapılan müsabakalara 6 okuldan 29 güreşçi katıldı. Yapılan müsabakalar sonunda Anafartalar Lisesi 2.liği, Hala Sultan İlahiyat Koleji ise 3.lüğü elde etti.
Takım klasmanı:
1.Karpaz Meslek Lisesi: 190 puan.
2.Anafartalar Lisesi: 105 puan.
3.Hala Sultan İlahiyat Koleji: 61 puan.
4.Girne Turizm Meslek Lisesi: 25 puan
Sıkletlerinde dereceye giren güreşçiler:
48 kg: 1.Hamza Kızıltay (Erenköy Lisesi), 2.Özer Yağcı (KML).
51 kg: 1.Aziz Keser (KML).
55 kg: 1.Babur Murtaza (AL), 2.Emirhan Güngör (KML), 3.Ahmet Ege Gencer (KML).
60 kg: 1.Enes Kaya (KML), 2.Sinan Ağcabay (KML).
65 kg: 1.Sami Y.Çolak (KML), 2.Fahrettin G.Güngör (KML), 3.Mehmet A.Boncuk (AL).
71 kg: 1.Aykut A.Gürler (AL), 2.Yusuf Önder (LYL), 3.Emin Arslan (KML).
80 kg: 1.Ege Atamer (GTML), 2.Arda Çelik (KML), 3.Hasan Milli (KML).
92 kg: 1.Muzaffer Acu (KML), 2.Serdar Razgeldi (AL), 3.Arda Dokuyucu (KML).
92-110 kg: 1.Mert Çolak (HSİK), 2.Vurkal Özdemir (AL), 3.Eren İlkan (KML).
Dereceye giren okullara ve güreşçilere ödülleri Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından ödül verildi.
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