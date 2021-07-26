Karaoğlanoğlu’nda birincilik Genç Lapta’nın oldu

Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Albakor Avı Müsabakasında birinci olan Genç Lapta Avcılık Atıcılık Derneği, en büyük balık ödülünü de kazandı

KKTC Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Albakor Avı Müsabakası, Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği BalıkçıBarınağında A (Lisanslı) ve B (Lisanssız Ferdi) kategorilerinde 63 takımın katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplamda 48 adet albakor yakalanan müsabaka sonucunda kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:

A Kategorisi:

1.Genç Lapta Avcılık Atıcılık Derneği 2 Adet (Selim Mavili, Mahmut Özdoğanoğlu)

2. Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği 1 Adet 6.448kg

3. Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği 1 Adet 6.420gr

En büyük balık ödülü:

Genç Lapta Avcılık Atıcılık Derneği 9.728kg (Selim Mavili, Mahmut Özdoğanoğlu)

B Kategorisi (Lisanssız Ferdi)

1.Ogun Özgökcen, Nuri Pastırmacı 7 Adet.

2.Mehmet Yalçınay, Redif Nurel 6 Adet.

3. Zeki Ziya, Erdinç Kılıç, Burak Baçdar 5 Adet.

En büyük balık ödülü:

Akil Candar, Nejat Candar, Berkehan Halim, 10.058kg

