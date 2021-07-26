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Karaoğlanoğlu’nda birincilik Genç Lapta’nın oldu

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Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Albakor Avı Müsabakasında birinci olan Genç Lapta Avcılık Atıcılık Derneği, en büyük balık ödülünü de kazandı

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Karaoğlanoğlu’nda birincilik Genç Lapta’nın oldu
KKTC Avcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan Karaoğlanoğlu Tekneden Olta ile Albakor Avı Müsabakası, Karaoğlanoğlu Avcılık, Atıcılık ve Balıkçılık Derneği BalıkçıBarınağında A (Lisanslı) ve B (Lisanssız Ferdi) kategorilerinde 63 takımın katılımı ile gerçekleştirildi.
Toplamda 48 adet albakor yakalanan müsabaka sonucunda kategorilerinde dereceye giren takımlar şöyle:
A Kategorisi:
1.Genç Lapta Avcılık Atıcılık Derneği 2 Adet (Selim Mavili, Mahmut Özdoğanoğlu)
2. Karaoğlanoğlu Avcılık Atıcılık ve Balıkçılık Derneği 1 Adet 6.448kg
3. Boğaztepe Avcılık Atıcılık Birliği 1 Adet 6.420gr
En büyük balık ödülü:
Genç Lapta Avcılık Atıcılık Derneği 9.728kg (Selim Mavili, Mahmut Özdoğanoğlu)
B Kategorisi (Lisanssız Ferdi)
1.Ogun Özgökcen, Nuri Pastırmacı 7 Adet.
2.Mehmet Yalçınay, Redif Nurel 6 Adet.
3. Zeki Ziya, Erdinç Kılıç, Burak Baçdar 5 Adet.
En büyük balık ödülü:
Akil Candar, Nejat Candar, Berkehan Halim, 10.058kg
 
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