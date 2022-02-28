banner762
Soyer’den harika başlangıç
Soyer’den harika başlangıç
5 0
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
Yasak avcılığını önüne geçilemiyor
54 0
 
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?
148 0
Yeşilova, kendine geldi
Yeşilova, kendine geldi
18 0
Gençlere bir çelme de İncirli’den
Gençlere bir çelme de İncirli’den
221 0
Mormenekşe’de sessiz gün
Mormenekşe’de sessiz gün
21 0
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
GÜNSEL’den staj ve işe alım olanağı
39 0
banner797

Karakuşak sınavları üç gün sürdü

banner476

banner714
Karakuşak sınavları üç gün sürdü
Taekwondo, Karate, Judo, Aikido Federasyonu tarafından organize edilen ve yılda bir defa yapılan ve ustalığa geçiş olarak kabul edilen 2022 siyah kuşak ve dan sınavı Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Girne AvrasayaTaekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Cuma günü temel teknikler, Cumartesi günü Hyng, Pumse, Kata, İlboDeryon, Hoşinsul Avrasya ve serbest müsabaka, Pazar günü ise zor hareketler, kırış müsabakaları ve yazılı sınav gerçekleştirildi.
Kuşak sınavlarını Federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen başkanlığında, Genel Sekreter Pınar Akarpınar, Antrenörler Ali Uslu, Öykü Ergin, Ceyda Uçaner, Sınav komisyonu üyeleri, Milli takım antrenörleri ve teknik komite üyeleri birlikte yaptı.
Sınavda başarılı olanlar karakuşaklarını 19 mart 2022 Cumartesi akşamı federasyonunun kuruluşunun 45. Yılı etkinliklerinde alacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.