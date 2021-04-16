Kalkanlı sevdalıları fidan dikti

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı Spor Kulübü’nde yönetim kurulu köyde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.
Kalkanlı Spor Kulübününprojesini hazırladığı Şeref Özaşık Stadyumunun olduğu arazide boş alanlara fidan dikildi. 30 adet çam ağacı ve 70 adet harnup ağacının dikimini çocukları ile birlikte gerçekleştiren etkinlikle Kalkanlı Spor Kulübü’nde yönetimiyaptığı açıklama ile emeği geçen tüm üye ve Kalkanlılılara teşekkür etti.
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