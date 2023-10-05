banner913
banner932
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
Dünya yıldızları ülkemizde buluştu
11 0
İskele'de Melek Mosso coşkusu
İskele'de Melek Mosso coşkusu
24 0
 
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
İngiltere Kralı 3. Charles’ın portresi ilk kez Avustralya madeni paralarında yer alacak
10 0
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
KKTC, İstanbul Turizm Fuarı’nda boy gösteriyor
17 0
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
Yıllık enflasyon yüzde 81’i geçti
22 0
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
11 Zanlı Serbest, 3 Zanlı Yeni Tutuklama
75 0
Yürekler ağza geldi
Yürekler ağza geldi
340 0
banner964

Junior şampiyonu Hasan Halil Onalt, İtalya yolcusu

banner476

banner974
Junior şampiyonu Hasan Halil Onalt, İtalya yolcusu
banner971
Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin ( North Cyprus Karting Club) organizatörlüğünü yaptığı 2023 Kale Boya Rok Cup Karting şampiyonasının tamamlanmasının ardından sezonu Junior kategori karting şampiyonu olarak tamamlayan Hasan Halil Onalt İtalya yolcusu. 
11-14 Ekim tarihleri arasında İtalya’da South Garda pistinde yapılacak olan ve tüm dünyadan 28 ülkeden toplamda 427 başarılı pilotun yarışacağı Dünya Rok Cup Süper Final yarışında ülkemizin 2023 sezonu Junior kategori şampiyonu Hasan Halil Onalt da Junior kategorisinde yarışacak olan 108 yarışçı arasında ülkemizi temsilen bulunacak. 
Hocası Aykut Sokullu ile çalışmalarını tamamlayan Hasan Halil Onalt cumartesi sabah ülkemizden ayrılacak ve İtalya’da bulunan ünlü Zanchi takımıyla antrenmanlarına South Garda pistinde devam ederek süper final yarışı için hazırlanacak.
Sezon boyu gösterdiği yüksek performansı İtalya’daki final yarışında da göstermek isteyen Onalt, güzel bir derece ile ülkemize dönmeyi hedefliyor.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.