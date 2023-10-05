Junior şampiyonu Hasan Halil Onalt, İtalya yolcusu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin ( North Cyprus Karting Club) organizatörlüğünü yaptığı 2023 Kale Boya Rok Cup Karting şampiyonasının tamamlanmasının ardından sezonu Junior kategori karting şampiyonu olarak tamamlayan Hasan Halil Onalt İtalya yolcusu.

11-14 Ekim tarihleri arasında İtalya’da South Garda pistinde yapılacak olan ve tüm dünyadan 28 ülkeden toplamda 427 başarılı pilotun yarışacağı Dünya Rok Cup Süper Final yarışında ülkemizin 2023 sezonu Junior kategori şampiyonu Hasan Halil Onalt da Junior kategorisinde yarışacak olan 108 yarışçı arasında ülkemizi temsilen bulunacak.

Hocası Aykut Sokullu ile çalışmalarını tamamlayan Hasan Halil Onalt cumartesi sabah ülkemizden ayrılacak ve İtalya’da bulunan ünlü Zanchi takımıyla antrenmanlarına South Garda pistinde devam ederek süper final yarışı için hazırlanacak.

Sezon boyu gösterdiği yüksek performansı İtalya’daki final yarışında da göstermek isteyen Onalt, güzel bir derece ile ülkemize dönmeyi hedefliyor.