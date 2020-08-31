İskeleli avcılar 40. yaşı kutladılar

İskele Avcılık Atıcılık Kulübünün 40. yıl kutlamaları çercevesinde düzenlenen sproting yarışması katılımı yüksek ve başarılı bir şekilde tamamlandı. İki gün süren yarışmalardan sonra kategorilere göre başarılı olanlara kupa ve madalya verildi.
OVERAL SIRALAMASI
1. BirtanKetenoğlu ( KRAL ARMS AV TÜFEĞİ )
2. Ortaç Çetiner ( KRAL ARMS HAVA TÜFEĞİ )
3 Hasan Unuz ( 1 kasa avcı atış fişeği )
VURUŞ KRALI
RamadanÖztörel ( 25 tabakta 24 vuruş )
GENÇLER
1-Yaşar Özgüvenel
2-Alp Edip
3-Hasan Sunisi
GENÇ AVCI
1-Kazim Aylanç
2-Fatih Öğüt
3-Mehmet Kızıltan
AVCI
1-Cemal Bumin
2-Ortaç Çetiner
3-Birtan Ketenoğlu
MASTER AVCI
1-Hasan Can Pehlivanoğulları
2-Ramazan Güçlü
3-Kemal Kızıl
VETERAN
1-Özel Aşman
2-Mustafa GençÖztürk
3-Mahmut Akancan
ATICI
1-Hasan Unuz
2-Salih Oday
3-Kağan Dayı
TAKIM
1.Cemre Bumin, Cemal Bumin, Ortaç Çetiner
2.Fatih Öğüt, Mehmet Kızıltan, BirtanKetenoğlu
3. Yaşar Özgüvenel, Alp Edip, Kadir Çakır
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