İskele’de birincilik Sadıkoğlu’nun

İskele Avcılık Atıcılık Birliği’nin 41. Yıl Şenlikleri devam ediyor.KKTC'de ilk kez düzenlenen Sporting Ligi serisinin 1. ayağı olan " 22 Temmuz Topçuköy Şehitleri Anı Turnuvası" İskele Atış Poligonunda düzenlendi.

Sıcak havaya rağmen yarışmaya oldukça yoğun bir katılım oldu. Yarışmada birinciliği Türkmenköy Avcılık Atıcılık Birliği adına yarışan Asilkan Sadıkoğlu kazandı.

