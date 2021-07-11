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İskele’de birincilik Sadıkoğlu’nun

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İskele’de birincilik Sadıkoğlu’nun
İskele Avcılık Atıcılık Birliği’nin 41. Yıl Şenlikleri devam ediyor.KKTC'de ilk kez düzenlenen Sporting Ligi serisinin 1. ayağı olan " 22 Temmuz Topçuköy Şehitleri Anı Turnuvası" İskele Atış Poligonunda düzenlendi.
Sıcak havaya rağmen yarışmaya oldukça yoğun bir katılım oldu. Yarışmada birinciliği Türkmenköy Avcılık Atıcılık Birliği adına yarışan Asilkan Sadıkoğlu kazandı.
 
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