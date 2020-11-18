İskele poligonu gelişiyor

İskele Belediyesi tarafından 2 yıl önce hizmete konulan İskele Atış Poligonu, yeni atış alanları ile gelişmeye devam ediyor.

İskele Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Atıcılık Federasyonu arasında yapılan işbirliği sonucunda, poligonda tabanca atışları için de ortam yaratıldı. 12 veya 19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tabanca yarışması ile poligonun tabanca atış alanı hizmete sokulacak.



