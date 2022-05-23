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İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi

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İskele’de gerçekleşen Gençlik ve Spor Festivali’nde Cimnastik Federasyonu sporcuları kalabalık bir sporsever topluluğunun yanı sıra bölgede yaşayan yabancıların da büyük ilgi gösterdiği yarışmalara büyük renk kattılar

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İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
İskele LongBeach bölgesinde, ilk kez organize edilen Gençlik ve Spor Festivali, Noyanlar Şirketler Grubu’nun sponsorluğunda gerçekleştirildi.
İskele Belediyesi’nin ve Spor Dairesi’nin de aktif olarak katkı koyarak yer aldığı organizasyonda altı spor federasyonu etkinlikler ve yarışmalar düzenledi.
Organizasyon Atletizm, Triatlon, Yüzme, Bisiklet, Cimnastik ve Tenis branşlarında organize edildi ancak Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporu dikkate alınarak yüzme yarışları ertelendi.
Cimnastik Federasyonu sporcuları da kalabalık bir sporsever topluluğunun yanı sıra bölgede yaşayan yabancıların da büyük ilgi gösterdiği yarışmalara büyük renk kattılar.
PG Studio, ErbulutCimnastik Kulübü ve Mesarya Yıldızlar Cimnastik Kulübü ve Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları ile birlikte Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da yarışmalarda ve etkinliklerde sporcularla birlikte yer aldı. Özellikle küçük cimnastikçilerin akrobatik hareketler içeren şovları büyük ilgiyle izlendi.
 
 
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