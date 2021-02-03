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İskele Belediyesi Yarköy’e katkı yaptı

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İskele Belediyesi Yarköy’e katkı yaptı
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İskele Belediyesi sınırları içerisinde olan Yarköy Spor Kulübüne, İskele Belediyesi katkıda bulundu.
Kulüp lokalineyapılan vitrin – dolap katkısından dolayı Yarköy Spor Kulübünden yapılan açıklamada “Kulübümüzde kullanılmak üzere, giriş kısmında şampiyonluk kupası,anı kupalarının sergilenebilmesi için, İskele Belediyesi tarafından yapılan vitrin – dolap için İskele Belediyesi başkanı Hasan Sadıkoğlu nezdinde İskele Belediyesine ve marangozatölyesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
 
 

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Etiketler; #iskele belediyesi #Yardköy
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