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İş İnsanları “Demir Yumruk” Metin Turunç’u yalnız bırakmadı

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eçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Sedyıl Grup Direktörü Sedat Yıldırımlar, Dörtgazi Nakliyat Direktörü Hasan Dörtgazi, Karamanlı İnşaat Direktörleri Hasan ve Mustafa Karamanlı, Auto II Direktörü Ziya Kasım ve Carseven Direktörü Orçun Bostancıoğlu, milli boksöre sponsor olarak destek verdiler

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İş İnsanları “Demir Yumruk” Metin Turunç’u yalnız bırakmadı
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“Demir Yumruk” lakabıyla tanınan Kıbrıslı Türk milli boksör Metin Turunç, 9 Kasım’da Dubai’de kariyerinin en önemli sınavlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Büyük müsabaka öncesinde, Kıbrıslı Türk iş dünyasından birçok önemli isim Turunç’a destek veriyor. Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Sedyıl Grup Direktörü Sedat Yıldırımlar, Dörtgazi Nakliyat Direktörü Hasan Dörtgazi, Karamanlı İnşaat Direktörleri Hasan ve Mustafa Karamanlı, Auto II Direktörü Ziya Kasım ve Carseven Direktörü Orçun Bostancıoğlu, milli boksöre sponsor olarak desteklerini gösterdi.

“HEDEFİM KIBRISLI TÜRK GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI OLMAK”

Uluslararası arenada şampiyonluk kemeri için ringe adım atacak olan Turunç, bu maçın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirtiyor.Turunç, Dubai’de gerçekleşecek olan şampiyonluk maçını yalnızca bir zafer fırsatı olarak görmediğini, aynı zamanda Kıbrıslı Türk gençlere ilham vermek istediğini ifade etti. Turunç, "Hedefim sadece Dubai’den galip ayrılmak değil, aynı zamanda Kıbrıslı Türk gençlere ilham kaynağı olmak. Bayrağımızı Dubai’de de dalgalandıracağım," diyerek Kıbrıs’tan bir sporcunun uluslararası başarıya ulaşabileceğini tüm dünyaya göstermeyi amaçladığını vurguladı.

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