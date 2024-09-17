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İnönü’de çim saha için çalışmalara başlandı

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İnönü’de çim saha için çalışmalara başlandı
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Mesarya Belediyesi, İnönü futbol sahasının yeniden çimlendirilmesi için hazırlık çalışmalarına başladı.
Sahada otomatik sulama ve elektrik sistemlerinin döşenmesi için altyapı hazırlık çalışmaları sürdürülüyor.
Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in yerinde incelemelerde bulunduğu sahada, hazırlıkların tamamlanmasının ardından çim ekimine başlanılacak.
 
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