İngenç yönetimi kulüpleri ziyaret ediyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüplere ziyaretlere başlarken, malzeme yardımında da bulundu

Başbakan Ersin Tatar’ın ataması ile göreve başlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu ilk iş olarak federasyona kayıtlı kulüplere ziyaretlere başladı.

Başkan Mehmet İngenç yönetim kurulu ile ilk ziyaretlerini Mağusa’da sırasıya Mağusa İhtisas Spor Derneği, Dosim Spor derneği, Erdem Akademi Spor derneklerine yaptı. Kulüplere yapılan ziyaretlerde göreve başlayan Kempo Savuma Sporları Federasyonu’dan beklentileri yanı sıra fikir alış verişinde bulunarak malzeme yardımında bulunuldu.

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele kulüplerine ziyaretlerde bulunmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kempo Savuma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngeç, ziyaretlerde yaptığı konuşmada Başbakan Ersin Tatar’ın atamasıyla göreve başlayan Kempo Savuma Sporları Federasyonuna

kulüplerin göstermiş olduğu gerekli duyarlılıktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek,

yönetim kurulu olarak kulüplere gerekli yardımların yapılacağını belirtti.

Başkan Mehmet İngenç, kulüplere federasyon bayrağı, kempo müsabaka elbisesi, çantası ile birlikte bir takım malzeme yardımında bulunduklarını belirterek, ilerleyen günlerde malzeme yardımı yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Yönetim kurulu ilk resmi müsabakasını 12 Eylül’de Gençlik Kupası ile gerçekleştiriyor. 12 Eylül’de yapılacak olan Gençlik Kupası hakkında bilgi veren başkan Mehmet İngenç, hafta içerisinde Lefkoşa bölgesindeki kulüplere ziyaretlerin de devam edeceğini söyledi.

Başkan Mehmet İngenç kulüplere yapmış oldukları ziyaretlerde yeni oluşan yönetim kurulunu da tanıtırken, Federasyona gerekli desteği ve kaytkıyı sağlayan başta Başbakan Ersin Tatar’a, Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan’a, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana’ya da teşekkür etti.

