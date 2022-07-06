İngenç Akademi sosyal etkinlik düzenledi

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu’na üye İskele ilçesi kulüplerinden olan İngeç Akademi Spor Derneği sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. İskele Belediyesine ait piknik alanında İngenç Akademi Spor Derneği tarafından organize edilen sosyal etkinlikle yemekte bir araya gelen Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, yönetimi, İngenç Akademi Spor Derneği başkanı Fatma Turan, yönetimi, sporcular, aileler ve Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen Türkiye Kempo şampiyonasına katılarak çok önemli başarılar elde eden Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım sporcuların yer aldığı güzel bir piknik gerçekleştirildi.

BİRLİKTELİĞİ SAĞLADIK

Kempo Savunma Sporları Federasyonu başkanı Mehmet İngenç, düzenlenen piknik organizasyonuna katılarak destek verdiklerini belirterek, Federasyonun milli sporcular ve kulüp sporcularıyla bir araya gelerek güzel bir gün geçirdiklerini ve birlikteliğin sağlandığını belirtti. Kempo Savunma Sporları Federasyonuna üye kulüplerden olan İngenç Akademi Spor Derneği başkanı Fatma Turan ise, kulüp olarak yarışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerde düzenleyerek sporcular ve ailelerle daha sıkı bir şekilde kaynaşmasına özen gösterdiklerini belirterek, Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takım sporcuların Türkiye’de elde ettikleri çok önemli başarılarını kutlamak için bir araya geldiklerini söyleyerek, İngenç Akademi Spor Derneği’ne katkı koyan destek olan kurum, kuruluş ve iş insanlarına yönetim kurulu ve sporcular adına teşekkür etti. Ayrıca Kempo Savunma Sporları Federasyonu ve üye kulüplerin destek olan BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan’a teşekkür plaketiİngenç Akademi Spor Derneği başkanı Fatma Turan tarafından verildi.

