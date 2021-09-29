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İlk MMA Şampiyonası birincisi Aziz Spor Derneği

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İlk MMA Şampiyonası birincisi Aziz Spor Derneği
KickboksFederasyonun 2021 yılı faaliyet programında olan ve ülkemizde ilk kez düzenlenen MMA (Mixed MartialArts) Şampiyonası, Mağusa’da Arena Spor Salonunda yapıldı.
4 dernekten 35 sporcunun katılımı ile büyük bir coşku içerisinde yapılan müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, MMA Grapling disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve şampiyonluk kupası, dernek başkanları, federasyon yetkilileri tarafından verildi.
1.MMA (Mixed MartialArts) Şampiyonasında, Aziz Spor Derneği 87 puanla 1’incilik, Erdem Akademi Spor Derneği, OttomanFight Spor Derneği ve CyprusBull&Lion Spor Derneği 17 Puanla 2’ncilik kupasının sahibi oldular.
 
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