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İki günlük etapta 215 kilometre sürüş yaptılar

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Green Pedal Bisiklet Kulübü’nün Geleneksel hale gelen ada turunun dördüncüsü 70 bisikletçinin katılımıyla iki günlük etapta toplam 215 kilometre mesafe yol katedildi

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İki günlük etapta 215 kilometre sürüş yaptılar
Ülkemizin en aktif bisiklet takımı olan Green Pedal Bisiklet Kulübü, Green Pedal 4. Ada Turu”nu gerçekleştirdi.
Geleneksel hale gelen ada turunun dördüncüsü başarılı bir şekilde yapılırken, yaklaşık 70 bisikletçinin katıldığı turu, tüm bisiklet severler sonuna kadar götürerek tamamlamayı başardı.
Bu turda bir ilk de yaşandı ve kadın bisikletçiler de turda yer aldı.
Dörter İnşaat ve CortadoCafe’ninsponsor olduğu turda, toplam 215 kilometre mesafe yol katedildi.
1. Gün etabında  İskele LongBeach Bölgesindeki CortadoCafe-Mutluyaka-Lefkoşa-Gönyeli- Yılmazköy-Çamlıbel-Geçitköy-Karşıyaka ile Sempati Otel güzergahı geçildi.
2. Gün etabında ise Sempati Otel-Girne-Esentepe-Tatlısu-Büyükkonuk-Boğaztepe ve İskele LongBeachCortadoCafegüzergahı takip edildi.
Turun tamamlanmasının ardından sponsor firmalar Dörter İnşaat ile CortadoCafe tarafından tüm bisikletçilere katılım belgesi de takdim edildi.
 
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