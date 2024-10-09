Hüsrev Çağın anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Hüsrev Çağın Taekwondo Hyong-Pumse Şampiyonası dün (Salı) yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken Şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu Başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.



BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Melek Ünver 2. Rabia Tarım

2.Kategori: 1. Daria Shymushevska 2. Hira Kürekçi 3. Zeynep Kürekçi

3.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş 2. Arosha Anari

4.Kategori: 1. Tuvana Yeleğen 2. Melisa Türkmen

5.Katagori: 1. Defne Okçu 2. Emine Şahin 3. Berrak Su Kaplan

6.Katagori: 1. Azra Güler Karataş 2. Dua Rezwan Zaman



ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu 2. Ali Kencebay

2.Kategori: 1. Kerem Kencebay 2. Çağıl Mavigözlü

3.Kategori: 1.Mustafa Kemal Çağlar 2. Yağız Arkın Akalın

4.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy 2. Yaman Doruk Durmaz 3. Ada Altuntaş

5.Kategori: 1.Kıvanç Türkel 2. Mehmet Onur Kösemen



