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“Herkes spor yapma hakkına sahiptir”

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“Herkes spor yapma hakkına sahiptir”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel, yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, olağanüstü bir çalışma temposu içerisinde olan gençlerin uluslararası arenalarda büyük başarılar elde ettiğini belirterek bunun, gurur verici olduğunu dile getirdi.
KKTC Devleti’nin, kendi imkânları ölçüsünde gençlere fırsat verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen yetenekli sporcuların ülkemizi başarıyla temsil ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, birçok alanda gençlerimize yeni kapılar açacağını, Kıbrıs Türk gençliğinin farklı dallarda yarıştığını ve farklı etkinliklerde başarı sağlamakta olduğunu söyledi.
“Herkes spor yapma hakkına sahiptir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının ilelebet var olacağına ve dünyadaki haklı yerini alacağına inandığını dile getirerek sporculara başarılar diledi.
 
 
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