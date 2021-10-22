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Hedef İskele Kupası

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Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupası Müsabakaları, Lefke Poligonunda ve Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleştirilecek

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Hedef İskele Kupası
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KKTC Atıcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan tüm branşlardaki müsabakalar başarılı bir şekilde devam ediyor.
Plak atışları Olimpik Trap ve Olimpik Skeet sezon sonu İskele Kupası Müsabakaları 23 – 24 Ekim 2021 tarihlerinde eşzamanlı olarak farklı poligonlarda düzenleniyor. Skeet, Lefke’de yer alan Lefke Poligonunda, Trap ise Gazimağusa – Mutluyaka köyünde yer alan Dr. Fazıl Küçük Poligonunda gerçekleşecek. Müsabakalar her iki günde sabah saat 09:00’da başlayıp gün boyu devam edecek.
İskele Kupası Müsabakalarınakatılacak kulüpler; Bellapais, Boğaztepe, Doğancı, Gazimağusa, Girne, Gönyeli, Lefke, Maraş, Cihangir, Türkmenköy ve Vadili Avcılık Atıcılık Kulüpleri ile ferdi atıcılar olacak. İki gün sürecek müsabaka atışlarında atıcı sporcuların 125 atışta elde edecekleri puanlar, yıl içindeki son 3 müsabaka puanı ile birleştirilerek 2021 yılı Olimpik Trap ve Olimpik Skeet braşlarındaki en başarılı atıcılar belirlenecek.
Müsabaka, ISSF’nin (Uluslararası Atıcılık Spor Federasyonu) Olimpik Trap-Skeet Atıcılık Disiplinleri teknik kuralları çerçevesinde düzenlenecek.
 
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