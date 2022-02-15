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Hazel Oraç’tan gururlandıran başarı

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Hazel Oraç’tan gururlandıran başarı
KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Powerlifting Milli Takımı sporcusu Hazel Oraç ülkemizi gururlandırdı.
Türkiye Powerlifting Şampiyonasına katılan federasyon milli takımımızdan ilk gün gümüş madalya haberi geldi.
Hazel Oraç Türkiye Şampiyonasında ülkemiz adına kazanmış olduğu Türkiye ikinciliği ile Fitnes branşında elde etmiş olduğu başarılarına yeni bir başarı ekledi.
Milli takım sporcularımız Türkiye Şampiyonasında yedi farklı kategoride mücadelelerine devam ediyor.
 
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