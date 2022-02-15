Hazel Oraç’tan gururlandıran başarı

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Powerlifting Milli Takımı sporcusu Hazel Oraç ülkemizi gururlandırdı.
Türkiye Powerlifting Şampiyonasına katılan federasyon milli takımımızdan ilk gün gümüş madalya haberi geldi.
Hazel Oraç Türkiye Şampiyonasında ülkemiz adına kazanmış olduğu Türkiye ikinciliği ile Fitnes branşında elde etmiş olduğu başarılarına yeni bir başarı ekledi.
Milli takım sporcularımız Türkiye Şampiyonasında yedi farklı kategoride mücadelelerine devam ediyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.