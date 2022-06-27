Havuzun efendisi Bluefin

Kuzey Kıbrıs Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası yapıldı.
Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen şampiyonaya 8 kulüp katıldı.
Kız ve erkeklerde 22 madalya kazanan Bluefin Yüzme takımı birinciliği alırken, 13 madalya toplayan Yakın Doğu Üniversitesi ikinci ve 9 madalya ile FastFofogs da üçüncü sırada yer aldılar.
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