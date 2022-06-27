banner762
banner815
Doyasıya bir eğlence yaşandı
Doyasıya bir eğlence yaşandı
54 0
"Hiç ders almıyoruz"
33 0
 
22 0
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
Buse Savaşkan Türkiye Şampiyonu
32 0
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
Sefa ile Lola, mutluluk denizine yelken açtılar
67 0
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
Doğa,U23 Türkiye üçüncüsü
25 0
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Gıda zehirlenmeleri artıyor
26 0
banner797
banner854

Havuzun efendisi Bluefin

banner476

banner825
Havuzun efendisi Bluefin
Kuzey Kıbrıs Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası yapıldı.
Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen şampiyonaya 8 kulüp katıldı.
Kız ve erkeklerde 22 madalya kazanan Bluefin Yüzme takımı birinciliği alırken, 13 madalya toplayan Yakın Doğu Üniversitesi ikinci ve 9 madalya ile FastFofogs da üçüncü sırada yer aldılar.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.