Havuzun efendisi Bluefin

Kuzey Kıbrıs Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası yapıldı.

Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen şampiyonaya 8 kulüp katıldı.

Kız ve erkeklerde 22 madalya kazanan Bluefin Yüzme takımı birinciliği alırken, 13 madalya toplayan Yakın Doğu Üniversitesi ikinci ve 9 madalya ile FastFofogs da üçüncü sırada yer aldılar.



