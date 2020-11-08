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Havuzda YDÜ üstünlüğü

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Cumhuriyet Yüzme Şampiyonasında 3 yüzücüsü rekor kıran Yakın Doğu Üniversitesi birinci, Bluefin Yüzme Kulübü ikinci, ARES Spor Kulübü üçüncü oldular

Havuzda YDÜ üstünlüğü
Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde Cumhuriyet Yüzme Şampiyonası düzenlendi.
Gençler ve Büyükler kategorilerinde 70 sporcunun katılımı ile düzenlenen Cumhuriyet Yüzme Şampiyonasında büyük çekişme yaşandı.
3 yüzücüsü rekor kıran Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) 51 madalya ile Cumhuriyet Yüzme Şampiyonasını birinci, Bluefin Yüzme Kulübü 39 madalya ile ikinci, ARES Spor Kulübü 22 madalya ile üçüncü oldular.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden Emre Ersoy, Berk Gülerler ve Mert Türsoy rekor kıran yüzücüler oldular. Emre Ersoy, 5- m sırtüstünde, Berk Gülerler 100m kurbağalamada ve Mert Türsoy, 200m kurbağalamada KKTC 15, 16, 17 ve 18 yaş rekorlarını kırdılar.
 
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