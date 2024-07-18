Havuzda 9 yeni rekor kırıldı

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen “11+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası”, Atatürk Kapalı Yüzme Havuzunda büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi. Tüm kategorilerde toplam 220 sporcunun madalya için yarıştığı yarışlarda 9 yeni KKTC rekoru kırıldı. 3 gün boyunca Kuzey Kıbrıs Web TV ekranlarından da canlı yayınlanan yarışlar, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak yaşanan heyecanı evlere de taşıdı.
9 YENİ KKTC KISA KULVAR REKORU
Şampiyonanın en dikkat çekici anları, genç yüzücülerin kırdığı rekorlar oldu. 9 sporcu, kendi yaş kategorilerinde yeni KKTC kısa kulvar rekorlarına imza attı. Uzun yıllardır kırılamayan rekorların yeni sahipleri şöyle:
Akman Tüzünkan (13 yaş) - 200m Sırtüstü: 2:28.37 (13 yaş rekoru)
Akman Tüzünkan (13 yaş) - 100m Sırtüstü: 1:06.55 (13 yaş rekoru)
Boran Bora (15 yaş) - 800m Serbest: 9:03.69 (15-16 ve 17-18 yaş rekoru)
Demir Kıralp (15 yaş) - 200m Sırtüstü: 2:15.60 (15-16 yaş rekoru)
Demir Kıralp (15 yaş) - 400m Karışık: 5:08.61 (15-16, 17-18 ve 19+ yaş rekoru)
Nefes Şahin (11 yaş) - 50m Sırtüstü: 3:05.47 (11 ve 12 yaş rekoru)
Özgül Çetin (Büyük yaş) - 400m Serbest: 4:31.83 (17-18 ve 19+ yaş rekoru)
Özgül Çetin (12-14 yaş) - 200m Serbest: 2:01.35 (17-18 yaş rekoru)
Özkan Mazhar (13 yaş) - 400m Karışık: 5:25.99 (13 yaş rekoru)
KULÜPLERDEN KIRAN KIRANA MADALYA REKABETİ!
Sporcuların yetişmesinde ve yarışlara hazırlanmasında büyük emeği olan Kulüpler arasında ise büyük bir rekabetin yaşandığı Şampiyonada, Kulüplerin madalya dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti.
Bluefin Swimming Club: Toplam 93 madalya (39 altın, 34 gümüş, 20 bronz)
Fast Frogs: Toplam 45 madalya (24 altın, 11 gümüş, 10 bronz)
Yakın Doğu Üniversitesi: Toplam 34 madalya (23 altın, 4 gümüş, 7 bronz)
Tüfekçi Spor Kulübü: Toplam 22 madalya (18 altın, 4 gümüş)
Levent Spor Yüzme Kulübü: Toplam 49 madalya (14 altın, 19 gümüş, 16 bronz)
Karabetça Spor Kulübü: Toplam 20 madalya (11 altın, 3 gümüş, 6 bronz)
Galatasaray Spor Kulübü: Toplam 23 madalya (10 altın, 7 gümüş, 6 bronz)
Larnaka Gençler Birliği: Toplam 18 madalya (10 altın, 7 gümüş, 1 bronz)
Lesas: Toplam 31 madalya (8 altın, 10 gümüş, 13 bronz)
Ted Spor Derneği: Toplam 26 madalya (7 altın, 16 gümüş, 3 bronz)
Ferdi: Toplam 9 madalya (6 altın, 2 gümüş, 1 bronz)
Marlin S.C.: Toplam 13 madalya (3 altın, 3 gümüş, 7 bronz)
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: Toplam 9 madalya (2 altın, 3 gümüş, 4 bronz)
Güçver Su Sporları Kulübü: Toplam 12 madalya (1 altın, 5 gümüş, 6 bronz)
Beyaz Su Sporları: Toplam 4 madalya (1 altın, 3 gümüş)
BÜYÜK BİR COŞKU VE BAŞARI İLE TAMAMLANDI…
Su Sporları Federasyonu da yaptığı açıklama ile 3 gün süren 11+ Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonasının büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, yarışlara katılan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür etti. Yapılan açıklamada, Merkez Hakem Kurulu ile hakemlerin gösterdiği üstün başarı sonucunda, yarışların sorunsuz bir şekilde tamamlandığı ve çok başarılı bir Şampiyona geçirildiği vurgulandı.
Şampiyonanın, Kuzey Kıbrıs Web TV’den canlı olarak yayınlanması ile birlikte geniş izleyici kitlesine ulaştığının da altını çizen KKTC Su Su Sporları Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Web TV yetkilileri ve çalışanları ile internet sponsoru olan Nethouse şirketine de ayrıca teşekkür etti.
Yapılan açıklamada, yüzme sporunun daha da ileriye gitmesini sağlayacak yeni organizasyonlar gerçekleştirmek ve Federasyon’un kuramsal altyapısını güçlendirmek için yoğun çalışmalara devam edildiği vurgulandı. Ayrıca, kısa sürede düzenlenecek ulusal ve uluslararası yeni etkinliklerle daha fazla sporcuya ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.
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