Havuza Lefkoşa Sanat ve Spor Kulübü damgası

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen “7-10 Yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası” yapıldı. Lefkoşa Sanat ve Spor Kulübü 19 madalya kazanarak kürsüye adeta ambargo koydu

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 7-10 yaş bireysel yüzme şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Toplamda 9 kulüpten 76 sporcunun katıldığı yarış, yüzme camiasında genç yeteneklerin öne çıkmasına neden oldu.

Yarışların sonucunda, kulüplerin alfabetik sıralamaya göre madalya performansları şu şekilde gerçekleşti:

• Bluefin Yüzme Kulübü: 10 madalya

• FastFrogs Spor Kulübü: 11 madalya

• Galatasaray Spor Kulübü: 6 madalya

• Güçver Su Sporları Kulübü: 5 madalya

• Larnaka Gençler Birliği: 8 madalya

• Lefkoşa Sanat ve Spor Kulübü: 19 madalya

• Marlin Spor Kulübü: 7 madalya

• Tüfekçi Spor Kulübü: 11 madalya

• Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü: 1 madalya



Şampiyonada öne çıkan sporcular arasında, Marlin Spor Kulübü yüzücüsü Deniz Bağ, 50m serbestte 33.30, 100m serbestte 1.15.76 ve 200m serbestte 2.45.53 dereceleri ile 9-10 yaş kategorisinde yüzülen en iyi dereceyi elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Genç sporcularımızın bu yarışmalarda sergiledikleri azim ve yetenek, federasyon olarak bizi gururlandırıyor. Bu yarışma, sadece rekabetin ötesinde sporcularımıza disiplin, dayanıklılık ve kendine güven aşılamayı amaçlıyor. Aynı zamanda bu etkinlik, yüzme sporunun toplumsal farkındalığını artırmak ve çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak için büyük önem taşıyor. Federasyon olarak bu tür organizasyonlarla, genç yeteneklerimizin öne çıkmasını desteklemeye devam edeceğiz.” Amacımız, yüzme sporunu yaygınlaştırmak ve geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmek. Bu tür organizasyonlar, sporcularımıza hem deneyim kazandırıyor hem de yeni dostluklar kurma fırsatı sunuyor” dedi.

İzleyenlere büyük bir coşku ve heyecan yaşatan etkinlik, madalya törenlerinin ardından sonlandı.

