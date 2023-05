Hasan Ruso kabri başında anıldı

Atletizm Federasyonu eski başkanı Hasan Ruso için ölümünün 18. yılında anma töreni düzenlendi

Ülke sporuna önemli katkıları bulunan, KKTC Atletizm Federasyonu’na uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso, 18. ölüm yıldönümünde Lefkoşa’da bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atletizm Federasyonu’nda 1978 yılından 1996 yılına kadar başkan olarak görev yapan Ruso’nun anma törenine ailesi, sevenleri, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Genel Sekreter Derya Atamer katıldı.

RUSO: HER ZAMAN OĞLU OLMAKTAN BÜYÜK ONUR VE GURUR DUYDUM

Anma töreninde ilk sözü Hasan Ruso’nun oğlu Gürol Ruso aldı.Ruso sözlerine her zaman yanlarında olan ve destek veren Süleyman Göktaş’a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

“Babam bize her zaman gururla taşıyacağımız, tertemiz, saygın bir isim bırakarak aramızdan ayrıldı” diyen Ruso, şunları kaydetti:“İnsan olgunlaştıkça bazı değerleri daha iyi anlıyor. Herhalde bir babadan oğula kalabilecek en büyük miras bu olsa gerek. Işıklar içinde uyusun. Her zaman Hasan Ruso’nun oğlu olmaktan büyük onur ve gurur duydum. Duymaya da devam edeceğim. Ferhat Sakallı şahsında Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu’na da teşekkür etmek isterim. Bayrağı devraldığından bu yana Hasan Ruso’nun anısını ve adını yaşatmak için iyi niyetle çabalıyorlar.”

SAKALLI: BIRAKTIĞI MİRASI EN İYİ ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIZ

Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, federasyonun var olduğu sürece Hasan Ruso’nun adını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek sözlerine başladı. “Kendisini minnetle anıyorum çünkü bizlere çok büyük bir miras bıraktı” diyen Sakallı, “Bizi bir yerlerde görüyor ve duyuyordur. O mirası en iyi şekilde taşıyacağımızın sözünü kendisine verebilirim” ifadelerini kullandı.

Atletizmde çok başarılı çocuklar olduğuna işaret eden Sakallı, “Keşke o da buralarda olup çocuklarımızı görebilseydi. Belki sporcu olduğum dönemlerde çok fazla bunu anlamazdım ama şimdi Hasan hocamı daha iyi anlıyorum. Ne kadar zor işler yapmışlar, başarmışlar. Kıbrıs Türk atletizminin varoluşunda ne kadar emekler vermişler… Umarım biz de bundan sonra onların açmış olduğu yolda onlar gibi atletizmi ve Kıbrıs Türk sporunu daha iyi yerlere taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Anma göreni din görevlisinin okuduğu dualar ile son buldu.